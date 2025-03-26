В Самаре женщину отправили в колонию-поселение за махинации с пособиями
Красноглинский районный суд вынес приговор в отношении 37-летней жительницы Самары. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, женщина на протяжении более трех лет на основании документов, содержащих недостоверные сведения о ее материнстве в отношении фактически нерожденных детей, получала пособия. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, составила 2 млн 767 тыс. руб.
«Суд назначил виновной наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении»,— сообщили в надзорном ведомстве.
Кроме того, суд взыскал в полном объеме причиненный бюджету ущерб.