В Самаре женщину отправили в колонию-поселение за махинации с пособиями

Красноглинский районный суд вынес приговор в отношении 37-летней жительницы Самары. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат в крупном размере, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, женщина на протяжении более трех лет на основании документов, содержащих недостоверные сведения о ее материнстве в отношении фактически нерожденных детей, получала пособия. Общая сумма ущерба, причиненного преступлением, составила 2 млн 767 тыс. руб.

«Суд назначил виновной наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, суд взыскал в полном объеме причиненный бюджету ущерб.

Алексей Алексеев