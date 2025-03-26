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В Челябинской области суд отправил рядового в колонию за поножовщину

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговор военному-контрактнику по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что вечером 7 октября 2024 года в сквере дома №42 по улице Богдана Хмельницкого Миасса рядовой вступил в конфликт с незнакомцем, после чего ударил его ножом в живот.

Приговор не вступил в законную силу.

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