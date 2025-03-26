«Потенциал снижения ставки положительно отразится на финансовом секторе»

Во что инвестировать этой весной? Какие факторы влияют на инвестиционный ландшафт? И что помогает инвесторам придерживаться рационального подхода при выборе стратегии? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов обсудил с руководителем отдела инвестиционного консультирования ФГ «Финам» Сергеем Хандохиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГ «Финам» Фото: Пресс-служба ФГ «Финам»

— Понятно, что без геополитики сейчас не обойдешься, но главное не в этом. Компании предоставляют свои финансовые результаты, и если отвлечься от информационного политического шума, то какие можно сделать сейчас выводы, на какие идеи стоит обратить внимание инвесторам?

— 2024-й один из редких годов, он был несколько разнонаправленным по отчетностям. Мы привыкли к некой тенденции, что, если у нас идет, допустим, рост экономики, рынка и так далее, все примерно одинаково хорошо отчитываются, если говорить про «голубые фишки». Если, наоборот, какая-то стагнация, то у всех какое-то снижение. 2024 год отличался от обеих тенденций. Ряд «голубых фишек», например, финансовый сектор, отчитался в принципе неплохо. А нефтегазовый сектор таких результатов не показал, какие-то компании даже показали динамику выручки не больше, чем на уровень инфляции.

— Нефть у нас не росла.

— Но есть то, на что мы очень обратили внимание еще в 2023 году, — это компании, которые предоставляют различные услуги. Например, в сфере транспорта, IT, логистики и так далее, начиная от «Аэрофлота», заканчивая Ozon, Whoosh, «Яндексом», ЦИАН, HeadHunter. Эти компании показывают хорошую динамику. Но это не значит, что надо выкидывать хорошие нефтегазовые компании из портфеля.

— Все-таки дивидендные короли, скажем так, поменялись или остаются прежними?

— Такие компании, как Сбербанк, ЛУКОЙЛ и прочие, не поменялись. К ним потихонечку добавляются новые, такие как НОВАТЭК. Раньше у него годовая дивидендная доходность была на уровне 2-3%, а сейчас это одна из немногих компаний, которые показали хорошую динамику по отчету за предыдущий год. И сейчас это отражается и в акциях.

— А как геополитические изменения в целом повлияли на ситуацию в 2024 году?

— Здесь все достаточно сурово в том плане, что в 2024 году и ранее была некая концентрация на импортозамещении и внутреннем рынке, и это дало хороший импульс для большого количества компаний и секторов. И сейчас мы видим два вектора дальнейшего развития событий. Первый — придерживаться прежней тенденции, то есть это концентрация на импортозамещении, отвязке от западных валют. Второй — это построение каких-то отношений с западными странами, снятие геополитической напряженности, и, возможно, мы не говорим про откат санкций, но где-то можно делать шаги навстречу в плане снятия ограничений по SWIFT для некоторых банков и так далее.

— Что из этого может дать потенциал роста компаниям?

— В первую очередь снятие валютных ограничений. Если две страны или две стороны, скажем так, хотят начать какие-то торговые отношения, в первую очередь им надо чем-то рассчитываться. Чтобы рассчитываться без контрагентов, им нужно выстроить правильную инфраструктуру этих взаиморасчетов.

— Какие отрасли могут показать опережающий рост? На какие направления обращать внимание, куда нести деньги?

— Про рынок облигаций мы не говорим, потому что здесь есть прямая привязка к ключевой ставке, а ее судьба нам неизвестна. Есть некие ожидания, желания, но посмотрим, как она будет меняться. Поэтому если мы говорим про фондовый рынок, рынок акций, я бы здесь отметил три разных направления. Первое — это невыросший нефтегазовый сектор, вспомним тот же НОВАТЭК. Что здесь может получиться? Сейчас достаточно дешевая нефть в рублях, бочка Brent стоит порядка 5,9 тыс. руб., мы ожидаем, что она вырастет где-то до 7-7,5 тыс. руб. И произойдет это, скорее всего, за счет курса.

— Кстати, какой курс рубля вы прогнозируете?

— Делать прогнозы по курсу — это неблагодарное дело. Но скажу так: мы солидарны с ЦБ, то есть средний курс по году составит 95 руб. за доллар. Во всяком случае, для бюджета это было бы полезно. Поэтому нефтегазовый сектор стоит рассмотреть. К тому же, если будет снижаться геополитическая напряженность, то, скорее всего, мы увидим новые контракты на поставку. Потому что нефтяной бизнес достаточно гибкий, в том числе связанный с СПГ, есть возможность отправки танкерами, то есть можно конечного потребителя искать фактически в любой точке планеты и так далее.

Второе направление, которое я хотел бы отметить, — это финансовый сектор. Безусловно, потепление в геополитической ситуации позитивно на нем отразиться. Но здесь мы смотрим с точки зрения действительно прекрасных отчетов, за исключением пары имен, но в целом по сектору отличные отчеты. И мы видим, что активность потребителей, несмотря на высокую ставку, выше, чем 10-15 лет назад. Также потенциал снижения ставки на горизонте 8-16 месяцев положительно отразится на секторе. Почему? Потому что это увеличит рост кредитования, пройдет некая оптимизация стоимости фондирования у банков, в том числе будут более привлекательные брокерские продукты, потому что менее привлекательными станут депозиты. Поэтому здесь они, безусловно, бенефициары.

Третье направление — IT-сектор, он тоже интересен. Мне кажется, независимо от того, как будет развиваться ситуация в геополитике, этот сектор будет себя чувствовать неплохо.

— Astra, Positive Technologies?

— В том числе. И неважно, вернутся ли западные компании на российский IT-рынок, потому что наши компании заняли достаточно плотную позицию, разработали свои технологии и будут продолжать двигаться в этом направлении.

— Для людей, которые хотят этим всем воспользоваться, может быть, посоветуете какие-то конкретные подходы, практики? Вообще, как часто стоит пересматривать свою инвестиционную стратегию?

— Во-первых, поскольку я работаю в отделе инвестиционного консультирования, я всегда начинаю с определения некой толерантности или отсутствия толерантности к риску. Я, например, игрок не очень рисковый, и мне некомфортно, когда у меня в портфеле 100% акций. Если мы понимаем, что мы к риску не очень толерантны, держим 80% в облигациях или в других инструментах с fixed income и всего лишь 20% в акциях, нас в целом не сильно волнует, что в краткосрочной перспективе происходит с этими акциями. Потому что мы знаем, что в долгосрочной перспективе, если мы держим ряд хороших компаний, они заплатят дивиденды, они все равно вырастут, геополитические проблемы закончатся, и они будут выше и будут чувствовать себя хорошо.

Во-вторых, я бы все-таки обратился к внутренней постановке цели. Например, есть семья, дети, есть некие желания, не то что «через три месяца хочу съездить в Сочи», а какие-то более серьезные, более долгосрочные, на горизонте 5-15 лет, допустим. И в идеале нужно составить инвестиционный план в соответствии с ними. И именно при высоких ставках, когда мы можем какими-то длинными инструментами, длинными облигациями зафиксировать достаточно солидную доходность, мы можем этот инвестиционный план реализовать с меньшими рисками, то есть, грубо говоря, вероятность исполнения будет более высокой. Составление этого инвестиционного плана, точное определение своих целей помогает нам не обращать внимания на какую-то волатильность внутри года.

В-третьих, очень важно контролировать себя, не ударяться во что-то одно в погоне за доходностью, мол, куплю-ка я акций НОВАТЭКа с плечом. Также не стоит уходить в какой-то один сегмент инструментов. Очень плохо, когда у инвесторов есть в портфеле только акции, нет диверсификации, нет облигаций или каких-то других инструментов.