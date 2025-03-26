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Коммерсантъ FM
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Ничего лишнего

Маникюр с жемчугом, стразами и камнями

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новой тенденции весеннего дизайна ногтей — «ювелирном» маникюре.

Маникюр со стразами, драгоценными камнями и большим количеством блеска этой весной становится отличной альтернативой зимнему минимализму. Инкрустации эти так хороши, что можно обойтись и без настоящих украшений: особенно если в дизайне использованы 3D-элементы — все выглядит очень реально! Жемчуг на ногтях продолжает традиции суперженственности, и его можно подобрать так, чтобы не выглядеть в стиле «вечной принцессы» — даже одной жемчужины будет достаточно, чтобы маникюр заиграл по-новому и поменял привычные паттерны нейл-арта.

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Фото: @sansungnails

Фото: @overglowedit

Фото: @the.tipsy.nail.bar

Фото: @betina_goldstein

Фото: @melanated.mani

Фото: @paintedbycourtney

Фото: @betsiebb

Фото: @paiwaloves

Фото: @colorsconpalomitaa

Фото: @thecolornook

Фото: @bw.nails

Фото: @overglowedit

Фото: @phoebesummernails

Фото: @iramshelton

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Фото: @sansungnails

Фото: @overglowedit

Фото: @the.tipsy.nail.bar

Фото: @betina_goldstein

Фото: @melanated.mani

Фото: @paintedbycourtney

Фото: @betsiebb

Фото: @paiwaloves

Фото: @colorsconpalomitaa

Фото: @thecolornook

Фото: @bw.nails

Фото: @overglowedit

Фото: @phoebesummernails

Фото: @iramshelton

Ирина Кириенко

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