Ничего лишнего

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новой тенденции весеннего дизайна ногтей — «ювелирном» маникюре.

Маникюр со стразами, драгоценными камнями и большим количеством блеска этой весной становится отличной альтернативой зимнему минимализму. Инкрустации эти так хороши, что можно обойтись и без настоящих украшений: особенно если в дизайне использованы 3D-элементы — все выглядит очень реально! Жемчуг на ногтях продолжает традиции суперженственности, и его можно подобрать так, чтобы не выглядеть в стиле «вечной принцессы» — даже одной жемчужины будет достаточно, чтобы маникюр заиграл по-новому и поменял привычные паттерны нейл-арта.

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Ирина Кириенко