Пенсионерка из Ставрополя осуждена на 15 лет колонии за двойное убийство

В Ставрополе местную жительницу приговорили к 15 годам колонии общего режима за убийство двух своих знакомых. Прокуратура Ставропольского края поддержала обвинение против 62-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Суд установил, что в январе 2024 года подсудимая вместе с знакомой и ее сожителем распивала спиртные напитки. Во время застолья между ней и мужчиной произошел конфликт, в результате которого он причинил ей телесные повреждения. Женщина дождалась, пока он уснет, и нанесла ему не менее 28 колото-резаных ран ножом, от которых тот скончался.

Сожительница мужчины стала свидетелем преступления и попыталась вмешаться, но получила 30 ударов ножом. От полученных ранений она также погибла на месте. После убийства подсудимая уснула на месте преступления, где ее обнаружили полицейские. Суд приговорил женщину к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Николай Аксенов