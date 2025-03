Гимны вседозволенности

Рекорд-лейбл «Антроп» выпустил сольный альбом своего основателя Андрея Тропилло «Прекрасная Франшисса». Андрей Тропилло (1951–2024) начал петь в 64 года и не останавливался до самой смерти. Настало время собрать его записи вместе. Игорь Гаврилов разбирался в том, чем «франшисса» отличается от франшизы и в чем состоял творческий метод «Мюнхгаузена русского рока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Тропилло занимал очень много места в любой музыке

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ Андрей Тропилло занимал очень много места в любой музыке

Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

«Прекрасная Франшисса» — альбом продюсера Андрея Тропилло, ушедшего из жизни в апреле прошлого года. Его заслуги хорошо известны. Именно его стараниями песни подпольных групп 1980-х были зафиксированы на магнитной ленте, а впоследствии, после выхода рок-партизан из подполья,— и на виниле фирмы «Мелодия». Известна также и его издательская деятельность. В начале 1990-х он выпускал классику мирового рока под маркой «Продюсерского Центра рок-н-ролльных приходов Единой евангелическо-лютеранской церкви России».

А вот в качестве исполнителя Андрей Тропилло знаком публике гораздо меньше. Например, факт его участия в записи ранних альбомов «Кино» как музыканта известен далеко не всем поклонникам группы, а между тем в песне «Дерево» он даже сыграл целое соло на флейте.

На альбоме «Прекрасная Франшисса» звучит голос Андрея Тропилло и совсем чуть-чуть — гитара. Авторских произведений продюсера здесь нет. Однако автором этих песен он себя все же считал, потому что придумал, как ему казалось, уникальный способ объединения несочетаемых элементов. В буклете к компакт-диску «Прекрасная Франшисса» метод Тропилло объясняет бас-гитарист, автор переводов английских текстов на русский язык и в некоторых песнях вокалист Дмитрий Бациев: «Франшиза — это когда много одинакового, а франшисса — напротив, когда много разного, сделанного из разного».

Хороший пример «франшиссы» — песня «Джессика». В ее основе лежит песня Тома Уэйтса «Jersey Girl», которую сделал популярной Брюс Спрингстин. В «Джессике» использованы строчки русской народной песни «Из-за острова на стрежень», а также, если верить буклету, «Посвящение Татьяне Апраксиной» Майка Науменко. В «Джессике» сочетается хулиганская удаль самого Тропилло и вполне достойное музыкальное сопровождение его товарищей, за которое не стыдно ни перед Уэйтсом, ни перед Майком, ни перед русским народом.

В XXI веке Андрей Тропилло любил исполнять песни лидера «Зоопарка» на дружеских вечеринках и как мог поддерживал память о товарище, ушедшем из жизни в 1991 году. На альбоме «Прекрасная Франшисса» наследие группы «Зоопарк» представлено четырьмя песнями, но главное — это присутствие гитариста оригинального состава группы Александра Храбунова, который аранжировал пять произведений. Александр Храбунов тоже считал, что песни «Зоопарка» можно интерпретировать по-разному, не замыкаясь внутри ритм-энд-блюза и позволяя себе использовать в новых версиях неожиданные аллюзии и цитаты из чужих песен. Он с удовольствием делал это вместе с Тропилло в рамках проекта «Новый ZooПарк», который даже успел выпустить в 2015 году целый альбом. Так что к наличию нового текста в песне «Я продолжаю забывать» (здесь она называется «Я вспоминаю») Храбунов относится спокойно.

Да что там отдельные песни — целый диск из этого двойника, который называется «Trop The Beatles», состоит из кавер-версий песен The Beatles. Андрей Тропилло утверждал, что минусовые фонограммы песен ливерпульской четверки ему прислал сын ее продюсера Джорджа Мартина Джайлс. Утверждал с той же серьезностью, с какой говорил, что дорожки с бэк-вокалом в «Джессике» прислал лично Том Уэйтс. Для песен The Beatles было решено сочинить русские тексты, этим занимался Дмитрий Бациев. И выяснять, одобрено ли создание русскоязычных версий песен правообладателями, было бессмысленно.

Во вселенной Андрея Тропилло авторское право существовало где-то на далекой периферии еще со времен «Продюсерского Центра рок-н-ролльных приходов…». Окружению нужно было просто подчиняться его веселой тирании, разделять правила его игры. И соглашаться с тем, что «Come Together» теперь называется «Кончим вместе», а «I’m Down» — просто «Даун». Ну и как не подпеть таким, например, строчкам: «Назад в Советский Союз, меня достал русский блюз. Танцуют девки, Битлы поют. На небе висит луна. Под каждой елкой тебе нальют, ведь это наша родина-нанана-нананана-на».

Песни, собранные на этом двойном альбоме,— чистое хулиганство, но ни в коем случае не самодеятельность. Если вы не знаете, кто такой Андрей Тропилло, не слышали ни о «Зоопарке», ни об «Аквариуме» с ДДТ (музыканты разных составов этих групп тоже участвовали в записи), вы все равно почувствуете энергию хипповской вседозволенности, которую ретранслировал в этот мир Андрей Тропилло. Теперь она зафиксирована на CD.

Игорь Гаврилов