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В Минводах владелец овчарки выплатит пострадавшему ребенку 100 тысяч рублей

В Минводах владелец овчарки выплатит по решению суда 100 тыс. руб. 13-летней девочке, на которую напала собака во время прогулки. Об этом сообщает межрайонная прокуратура.

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ноябре 2024 года во время прогулки возле дома. Девочка была доставлена в больницу с укусами, где ей оказали необходимую помощь. Собака находилась без сопровождения владельца и не имела поводка и намордника — что является нарушением закона.

Прокурор обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда от владельца животного.

Николай Аксенов

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