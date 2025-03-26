В Минводах владелец овчарки выплатит пострадавшему ребенку 100 тысяч рублей

В Минводах владелец овчарки выплатит по решению суда 100 тыс. руб. 13-летней девочке, на которую напала собака во время прогулки. Об этом сообщает межрайонная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ноябре 2024 года во время прогулки возле дома. Девочка была доставлена в больницу с укусами, где ей оказали необходимую помощь. Собака находилась без сопровождения владельца и не имела поводка и намордника — что является нарушением закона.

Прокурор обратился в суд с требованием о компенсации морального вреда от владельца животного.

Николай Аксенов