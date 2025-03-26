В Челябинске Альфа-банк транслировал антирекламу по требованию ФАС

АО «Альфа-банк» семь дней транслировал на билбордах Челябинска контррекламу по требованию ФАС России. В ней говорилось о том, что их информация о лучшей в стране ставке по вкладу 15% является недостоверной. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФАС РФ.

Антимонопольная служба признала рекламу Альфа-банка недостоверной в июле 2024 года. В ней содержалась следующая информация: «Лучшая ставка в стране в Альфа-банке. Получайте 15% годовых по Альфа-вкладу. Не просто выгодно: Альфа-выгодно». ФАС установила, что во время распространения этой рекламы другие банки предлагали вклады с равными и более высокими ставками. АО «Альфа-банк» предписали прекратить трансляцию рекламной информации и заплатить штраф.

В августе прошлого года ФАС РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием обязать «Альфа-Банк» разместить за свой счет опровержение рекламы о ставке по вкладам. Заявление было удовлетворено. Банк исполнил решение суда.

Помимо Челябинска, контрреклама транслировалась на цифровых билбордах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.