Движение всех видов транспорта ограничат в районе пешеходной эстакады Ижевска

С 28 по 31 марта введут ограничение движения всех видов транспорта по ул. Карла Маркса на участке от ул. Бородина до пер. Широкий, где проходит реконструкция пешеходной эстакады, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. На объекте начнут разбирать верхнее основание. Автомобилисты смогут объехать участок по ул. Максима Горького и ул. Пушкинской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Также временно изменится движение трамваев на участке от ул. Ленина до ул. Кирова. Трамваи №9 будут курсировать по маршруту Буммаш — ул. Халтурина — ул. Ленина — Центр — ул. Карла Маркса — ул. Магистральная — ул. Московская и обратно. Трамвай №10 будет следовать от ул. Ворошилова через ул. Ленина в Центр и обратно. Маршруты № 1 и 2 будут закрыты.

Для перевозки пассажиров будет организовано движение электротранспорта: трамвай №3 будет работать с 5:00 до 23:14, а трамвай №7 — с 4:50 до 23:26, причем количество транспорта увеличится. Кроме того, троллейбусный маршрут №6 также увеличит количество техники, он будет работать с 5:45 до 23:00.

Напомним, ограничение движения связано с реконструкцией пешеходной эстакады на ул. Карла Маркса. На ремонт моста выделено 233 млн руб. из республиканского бюджета.Здесь заменят опорные части и лестничные сходы, уложить новую плитку, установить подъемники для маломобильных групп граждан. Ремонт завершат осенью 2025 года.