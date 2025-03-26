Гордума утвердила увеличение бюджета Нижнего Новгорода на 601 млн рублей

Бюджет Нижнего Новгорода на 2025 год увеличен на 601,2 млн руб. Соответствующее решение на заседании 26 марта приняла городская дума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Глава города Юрий Шалабаев уточнил, что из общей суммы 540 млн руб. составят межбюджетные трансферты. За счет собственных доходов бюджет города увеличен на 60,8 млн руб.

По данным городской администрации, из дополнительно полученных средств более 178 млн руб. будут направлены на проекты по программе инициативного бюджетирования «Вам решать!».

Кроме того, 281,7 млн руб. предназначены на благоустройство сквера между собором Александра Невского и улицы Совнаркомовской, а 80,3 млн руб. — для строительства автомобильной дороги по улице Малой Ямской.

«Еще 60 млн руб. собственных доходов города пойдут на содержание дорог и антитеррористическую защиту школ. Также поддержана инициатива о бесплатном питании в образовательных учреждениях детей из Брянской, Белгородской и Курской областей»,— отметил господин Шалабаев.

По итогам внесенных изменений доходная часть бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год составит 74,82 млрд руб., расходная — 71,2 млрд руб., дефицит — 3,6 млрд руб.

Андрей Репин