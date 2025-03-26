В 2024 году на содержание Казани потратили на 10 млрд рублей больше, чем в 2023-м

В Казани в 2024 году на содержание города направили на 10 млрд руб. больше по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин на XXXVII сессии Казанской городской Думы четвертого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году на содержание Казани потратили на 10 млрд рублей больше

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ В 2024 году на содержание Казани потратили на 10 млрд рублей больше

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Общая сумма расходов составила 54 млрд 114 млн руб. На решение вопросов в социальной сфере направили более 40 млрд руб. от этой суммы.

Оставшиеся средства пошли на городское хозяйство, решение общегосударственных вопросов, обслуживание муниципального долга и прочие расходы.

Ранее сообщалось, что в Казани выделят 45 млн руб. на организацию мероприятий к 9 Мая.

Дарья Сайфиева