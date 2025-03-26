Жителя Октябрьского района осудили за хранение сигарет и алкоголя для продажи

Октябрьский районный суд с учетом смягчающих вину обстоятельств оштрафовал 51-летнего местного жителя на 400 тыс. руб. за приобретение и хранение немаркированного алкоголя и сигарет в особо крупном размере с целью сбыта (п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что в августе-сентябре 2024 года местный житель приобрел у неустановленного лица 14 тыс. пачек немаркированных сигарет стоимостью 1,7 млн руб. и 428 бутылок алкоголя. Он хранил продукцию дома и планировал ее продать. Во время обыска сотрудники полиции изъяли товары из незаконного оборота. Контрафактную продукцию уничтожат.

Виталина Ярховска