В Башкирии забравший деньги у пенсионерки школьник обвиняется в мошенничестве

В Белебеевском районе 15-летний школьник обвиняется в покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

По материалам дела, подростку в мессенджере предложили заработать, забрав деньги у якобы клиента и отправить их на счет компании. Восьмиклассник отправился по указанному адресу, забрал у 78-летней пенсионерки 150 тыс. руб. и ушел домой ждать дальнейших указаний. Позже пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что неизвестные сообщили о ДТП, совершенном якобы по вине ее родственницы. Мошенники заверили ее, что деньги нужны на лечение пострадавших и для того, чтобы не возбуждалось уголовное дело.

Спустя несколько минут после сообщения о мошенничестве в полицию пришел подросток с матерью, отмечается в релизе. Родственники заметили у школьника крупную сумму денег и поняли, что он стал участником мошеннической схемы.

По словам подростка, он не понимал, что совершает преступление. Перевести деньги на счет он не успел, суммы вернули пенсионерке.

Майя Иванова