Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, какие проекты признаны лучшими в рамках конкурса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sacit Фото: Sacit

Недавно в часе езды от Бангкока во впечатляющем размерами комплексе Sustainable Arts and Crafts institute состоялось вручение премии ICCA 2025. Расшифровывается это как International Craft Creative Award, правда, «international» тут, скорее, в названии. Среди финалистов были только тайцы, но зато с десятью весьма интересными работами, среди которых и выбрали лучшую. Проекты были в разных жанрах: это и одежда, и украшения, и интерьерный и мебельный дизайн. Объединяло их то, что в своей работе номинант должен был обязательно использовать одно из традиционных тайских ремесел.

Сначала участники подавали заявки в виде мудбордов, эскизов и компьютерных моделей. Потом из них было отобрано 10 самых интересных, а всем финалистам выдали финансирование на реализацию проекта. Было здесь и традиционное искусство плетения (конкурсантка использовала его в создании украшений), и окрашивание ткани чернилами в технике тай-дай, работа с деревом и светильники, созданные из природной смолы, — тоже традиционное ремесло для Таиланда.

Победителем стал объект, имеющий утилитарное назначение. Это напольный светильник, сделанный с применением традиционного плетения соломы для корзинок и имеющий очень оригинальную форму, отзывающую к тайским декоративным традициям. Все работы остаются у победителей после тура по Таиланду. Они могут их забрать себе и даже предложить покупателям. Ну а многие из них рассчитывают не то чтобы продать одно изделие, но и запустить проекты, которые будут иметь коммерческий успех и станут пропагандировать тайские ремесла.

Анна Минакова