В Барнауле осудят риэлтора за махинации при продаже квартир для детей сирот

Железнодорожный райсуд Барнаула рассмотрит уголовное дело в отношении местной предпринимательницы, обвиняемой в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с квартирами для детей-сирот. Об этом сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Юлии Стукошиной.

По версии следствия, фигурантка дела занималась риэлтерской деятельностью. В начале 2022 года она узнала, что Региональное жилищное управление (РЖУ) нуждается в квартирах для предоставления их детям-сиротам. Мошенница, считают следователи, находила жилье на территории края и направляла РЖУ коммерческие предложения. При этом злоумышленница указывала цену помещений выше их рыночной стоимости и присваивала себе разницу от продажи недвижимости.

Таком образом она продала 15 квартир, получив более 22 млн руб.

Александра Стрелкова