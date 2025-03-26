Reuters: китайские компании пытаются переманить уволенных американских чиновников

Сеть компаний, предположительно связанных с Китаем, пытается нанимать уволенных американских федеральных чиновников, публикуя соответствующие объявления. Об этом пишет Reuters со ссылкой на старшего аналитика американского Фонда защиты демократии Макса Лессера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

По мнению эксперта, это часть более широкой кампании, в рамках которой «сеть фальшивых консалтинговых и рекрутинговых компаний» пытается нанимать «бывших госслужащих и исследователей ИИ». Макс Лессер считает, что эта «сеть старается использовать финансовую уязвимость бывших федеральных чиновников, затронутых недавними массовыми увольнениями».

Reuters называет действующие в США компании Smiao Intelligence, Wavemax Innovation и RiverMerge Strategies, а также связанную с ними китайскую фирму Shenzhen Si Xun Software, занимающуюся онлайн-торговлей. Как сообщает агентство, об этих компаниях мало информации в открытом доступе, при этом многие из них используют один и тот же IP-адрес, пользуются одними и теми же серверами или демонстрируют другие связи — это позволяет предположить, что они входят в одну сеть. Агентство отмечает, что при попытках связаться с этими компаниями многие номера и адреса электронной почты оказались неработающими или недействительными, на звонки никто не отвечал.

При этом Reuters пишет, что ему не удалось обнаружить связь этих компаний с китайскими властями и узнать, наняли ли они кого-то из госслужащих. В посольстве Китая в США на запрос агентства заявили, что им ничего не известно о подобных компаниях и что Пекин уважает конфиденциальность и безопасность данных.

Яна Рождественская