Reuters: китайские компании пытаются переманить уволенных американских чиновников
Сеть компаний, предположительно связанных с Китаем, пытается нанимать уволенных американских федеральных чиновников, публикуя соответствующие объявления. Об этом пишет Reuters со ссылкой на старшего аналитика американского Фонда защиты демократии Макса Лессера.
Фото: Carlos Barria / Reuters
По мнению эксперта, это часть более широкой кампании, в рамках которой «сеть фальшивых консалтинговых и рекрутинговых компаний» пытается нанимать «бывших госслужащих и исследователей ИИ». Макс Лессер считает, что эта «сеть старается использовать финансовую уязвимость бывших федеральных чиновников, затронутых недавними массовыми увольнениями».
Reuters называет действующие в США компании Smiao Intelligence, Wavemax Innovation и RiverMerge Strategies, а также связанную с ними китайскую фирму Shenzhen Si Xun Software, занимающуюся онлайн-торговлей. Как сообщает агентство, об этих компаниях мало информации в открытом доступе, при этом многие из них используют один и тот же IP-адрес, пользуются одними и теми же серверами или демонстрируют другие связи — это позволяет предположить, что они входят в одну сеть. Агентство отмечает, что при попытках связаться с этими компаниями многие номера и адреса электронной почты оказались неработающими или недействительными, на звонки никто не отвечал.
При этом Reuters пишет, что ему не удалось обнаружить связь этих компаний с китайскими властями и узнать, наняли ли они кого-то из госслужащих. В посольстве Китая в США на запрос агентства заявили, что им ничего не известно о подобных компаниях и что Пекин уважает конфиденциальность и безопасность данных.