В Башкирии на сувенирные жилеты и шапки потратят еще 950 тысяч рублей

ГКУ «Хозяйственное управление» Башкирии на аукционе 3 апреля намерено выбрать поставщика сувенирных изделий для официальных и иных мероприятий: женских меховых шапок и жилетов в упаковке в виде юрты, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 950 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Поставлять товар необходимо с даты заключения договора по 25 декабря по заявкам заказчика. Шапки должны быть изготовлены из натуральной замши с ободком из меха куницы, жилеты — из облагороженной овчины хромового дубления с отделкой из телячьей кожи, подкладкой из овчины и воротником из меха рыжей лисы, серебристо-черной лисы, песца или куницы. Юрта диаметром 27-28 см выполняется из сукна, ее стенки украшены машинной вышивкой башкирского национального орнамента и металлизированной тесьмой. Начальная стоимость шапки — 29,5 тыс. руб., жилета — 46,1 тыс. руб., упаковки-«юрты» — 7,6 тыс. руб.

Сегодня «Хозяйственное управление» выбрало победителя аукциона на поставку мужских сувенирных жилетов и шапок в упаковке в виде юрты. Победитель предложил исполнить контракт по начальной цене — 990 тыс. руб. Название компании в протоколе не указано. 17 марта контракт на поставку сувенирных мужских жилетов был заключен с ООО «Абсолют медиа плюс» по начальной цене 950 тыс. руб. В закупке участвовали еще семь претендентов.

Майя Иванова