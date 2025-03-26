За два месяца 2025 года дефицит бюджета Башкирии превысил 10 млрд рублей

Расходы бюджета Башкирии в январе и феврале 2025 года составили 42 млрд руб., или 12,3% от суммы, запланированной на весь год. Доходы составили около 31,6 млрд руб., исполнено 9,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Такие данные приводятся в отчете об исполнении бюджета, опубликованном региональным министерством финансов.

Дефицит бюджета по состоянию на 1 марта превысил 10,3 млрд руб. Согласно принятому закону о бюджете с изменениями по итогам года дефицит должен составить 4,8 млрд руб. Изначально он был спланирован на уровне 4 млрд руб.

Идэль Гумеров