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На Кубани в 2025 году введут 149 социальных объектов

В Краснодарском крае в 2025 году планируют завершить строительство 149 социальных объектов. В их числе 12 школ, 21 детский сад, 33 спортивных и 38 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на главу Кубани Вениамина Кондратьева.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На особом контроле находятся большие стройки. Среди ключевых объектов значится центр медицинской реабилитации в ст. Динской (58 тыс. кв. м), в структуру которого войдет консультативно-диагностическая поликлиника, дневной и круглосуточные стационары. Также строят новый корпус Тбилисской районной больницы и краснодарской школы-интерната для одаренных детей «Поколение». Открытие учебного учреждения запланировали на 1 сентября.

Господин Кондратьев отметил, что перенос сроков сдачи объектов недопустим. Глава региона поручил усилить контроль за поставками материалов и соблюдением графика работ подрядчиками.

За последние пять лет на Кубани возвели более 300 социальных объектов различного назначения, включая образовательные учреждения. Впервые в крае началось строительство поликлиник.

Анна Гречко

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