Депутат Госдумы предложил властям взять на контроль ситуацию с водоснабжением в Отрадном

Депутат Государственной думы от Самарской области Михаил Матвеев направит региональному министру ЖКХ Сергею Брижаню телеграмму с просьбой разобраться с проблемами водоснабжения в Отрадном. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Областным властям пора брать ситуацию под контроль. И заодно посмотреть, как развивается ситуация в других "зонах риска" в водоводе Самары и Большого Кинеля — Кинель, Рощинский и так далее»,— говорится в сообщении.

Во вторник, 25 марта, из-за плановых работ на насосной станции в Отрадном на несколько часов остались без холодной воды потребители в городе и двух населенных пунктах в Кинель-Черкасском районе. В зоне отключения оказались 456 многоквартирных и 2012 частных жилых домов, а также 32 социально значимых объекта.

Плановые работы на объекте проводились, чтобы предотвратить затопление территории в связи с началом паводка. Глава Отрадного Владимир Чихирев сообщил, что в реке Большой Кинель зафиксирована большая концентрация взвеси и ледяной шуги и чтобы устранить проблему, эксплуатирующая организация промывает донный оголовок.

ООО «КСК г. Отрадного», которое отвечает за водоснабжение на территории, в качестве резервных мер заключило договор на поставку дополнительного резервного насоса из Нижнего Новгорода. Оборудование должно быть поставлено в среду, 26 марта.

Михаил Матвеев отмечает, что это уже не первый случай, когда у населения Отрадного и прилегающих территорий возникают проблемы с водоснабжением. Аналогичная ситуация сложилась в апреле 2024 года, когда жители Отрадного пожаловались прежнему губернатору Самарской области Дмитрию Азарову на двухнедельное отсутствие водоснабжения в городе. Тогда Александр Мецкер, занимавший пост главы муниципалитета, сообщил, что «КСК» заказало оборудование из Нижнего Новгорода вместе с бригадой монтажников. Однако оно не справилось с задачей и чиновники собирались подготовить площадку под новое, более мощное оборудование. Михаил Матвеев считает, что Отрадному пора установить свой запасной насос, «а не брать в аренду каждый год в Нижнем Новгороде» и «вовремя проводить "профилактические работы"».

Георгий Портнов