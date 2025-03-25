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В Отрадном Самарской области отключили водоснабжение домов из-за половодья

В Отрадном Самарской области прекращено водоснабжение домов из-за половодья. Информацию об этом подтвердил глава города Владимир Чихирев.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В связи с началом половодья в реке Б. Кинель образуется много взвеси и ледяной "шуги". В целях недопущения заиливания водозаборных оголовков эксплуатирующая организация проводит промывки донного оголовка. На периоды проведения работ по промывке оголовков останавливается подача воды на город, после чего производится наполнение резервуаров чистой водой и подача воды населению возобновляется»,— написал чиновник во «ВКонтакте». 

В качестве резервных мер по обеспечению населения водой ООО «КСК г. Отрадного» заключен договор на поставку дополнительного резервного насоса, его обещают доставят из Нижнего Новгорода завтра, 26 марта. 

Почти год назад, в апреле 2024 года, жители Отрадного пожаловались губернатору Самарской области на двухнедельное отсутствие водоснабжения в городе. Александр Мецкер, занимавший пост главы города, заявил, что «КСК» заказало оборудование из Нижнего Новгорода вместе с бригадой монтажников. Позже стало известно, что «временный агрегат», поставленный из Нижнего Новгорода, не справился с задачей, после чего чиновник сообщил, что подготовлена площадка под новое, более мощное оборудование. 

Сабрина Самедова