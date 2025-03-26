Кубань входит в десятку лидеров по числу производителей БПЛА

Краснодарский край вошел в десятку регионов России с наибольшим числом производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), на его долю приходится около 2% профильных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные корпорации малого и среднего предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лидерами по производству беспилотных авиационных систем в стране стали Москва (27%), Московская область (9%), Санкт-Петербург (8%) и Татарстан (5%), на которые суммарно приходится почти половина всех производителей БАС. Также в топ-10 вошли Самарская (4%), Ростовская (4%), Новосибирская (3%), Нижегородская (2%) и Свердловская (2%) области.

По данным корпорации МСП, в 2024 году в России зарегистрировано 163 новых предприятия по выпуску БПЛА, что стало рекордным показателем за последние годы. Всего в стране действует 889 компаний, занимающихся производством дронов и их компонентов, из которых более 70% приходится на малый и средний бизнес. За три года число производителей БАС в сегменте МСП выросло почти вдвое — с 356 в 2022 году до 619 в 2025 году.

Вячеслав Рыжков