Задержаны подозреваемые в краже денег с «Пушкинских карт»

Правоохранительные органы в Москве задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которых подозревают в хищении средств при реализации программы «Пушкинская карта». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщил Следственный комитет России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следственный комитет России Фото: Следственный комитет России

Следствие считает, что не позднее января 2023 года один из фигурантов разработал план хищения денег, выделяемых в рамках «Пушкинской карты». Для этого он привлек своего знакомого, работавшего в учреждении культуры «Киноконцертный зал "Эльдар"». Вместе они от лица концертной площадки подали заявление для участия в программе «Пушкинская карта». После этого организатор и концертная площадка заключили договор на проведение музыкального концерта.

Затем фигуранты начали искать в интернете пользователей в возрасте от 14 до 22 лет, у которых был неиспользованный лимит денежных средств на «Пушкинской карте». Таких людей убеждали купить билет на концерт, а переведенные средства злоумышленники похищали. Также члены преступной группы искали тех, кто мог бы оформить новые «Пушкинские карты» по ложным данным. Таким образом на концерт был куплен 321 билет, но само мероприятие не проводилось. В дальнейшем злоумышленники предоставили недостоверные сведения о проведении концерта. На их основании профильное министерство выплатило подозреваемым более 1 млн руб., которые также были похищены.

СКР проводит следственные действия с фигурантами. В ближайшее время им планируют предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

В декабре 2024 года московский суд признал виновными в мошенничестве трех обвиняемых в хищении средств через «Пушкинские карты». Они также предлагали владельцам карт купить билеты без цели их посещения, а вместо посетителей на концерт пришла массовка. Потерпевшими по делу признали Минкульт и Почта-банк — оператора проекта, которые заявили иски о возмещении ущерба на 204 млн руб. суммарно. При этом все фигуранты на момент оглашения приговора уже имели право на условно-досрочное освобождение.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Пушкинская карта" оказалась скидочной».

Никита Черненко