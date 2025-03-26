Ространснадзор проверит объекты водного транспорта после ЧС с танкерами

Ространснадзор объявил о проверке безопасности инфраструктуры водного транспорта в Азово-Черноморском бассейне, особенно по части работы с опасными грузами. Об этом сообщает Минтранс в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Проверки связаны с аварией, произошедшей 15 декабря 2024 года, когда в Керченском проливе затонули танкеры и разлились нефтепродукты.

Основная цель проверок — убедиться в соблюдении требований по предотвращению загрязнения морской акватории. Ространснадзор будет контролировать выполнение законодательства субъектами экономической деятельности, работающими в портах этого региона.

Особое внимание уделят погрузочно-разгрузочным операциям с опасными грузами и классификации судов. Сотрудники службы вместе с ФАУ «Российский морской регистр судоходства» оценят состояние одноточечных плавучих причалов и подводных трубопроводов, используемых в этих операциях.

Тат Гаспарян