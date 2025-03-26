МИД Казахстана: Астана ведет переговоры с Киевом по поводу атаки на КТК

Казахстанские дипломаты находятся на связи со своими украинскими коллегами по вопросу обеспечения безопасности системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В настоящий момент ведутся переговоры, сообщил замминистра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Каспийский трубопроводный консорциум Фото: Каспийский трубопроводный консорциум

Господин Куантыров также прокомментировал падение фрагментов БПЛА в Западно-Казахстанской области. Он рассказал, что на территории ведется расследование.

Атака на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» КТК в Краснодарском крае случилась в ночь на 24 марта. Ударный беспилотник был перехвачен в 7 км от объекта. Ранее эту же станцию атаковали 17 февраля. Объект получил повреждения и был выведен из эксплуатации для проведения ремонтно-восстановительных работ.

КТК — международная нефтетранспортная компания с участием компаний России, Казахстана и иностранных добывающих компаний, созданная для строительства и эксплуатации Каспийского магистрального нефтепровода протяженностью более 1,5 тыс. км. Через систему проходит более 80% казахстанской нефти. В 2024 году КТК транспортировал 63,01 млн тонн нефти.

Акции КТК принадлежат: российской «Транснефти» — 22%, казахстанским «Казмунайгазу» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%, американским Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75% и Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5% и другим компаниям.

25 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что поставки нефти в Европу снизятся из-за атаки на НПС «Кропоткинская». Также, по его словам, нанесенный консорциуму ущерб требует длительного восстановления.