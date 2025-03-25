Лавров: поставки нефти в Европу снизятся из-за атаки на НПС «Кропоткинская»

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил о резком снижении объема прокачки нефти для европейских потребителей из-за атаки ВСУ на объект Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас невозможно использовать Каспийский трубопроводный консорциум, который отражает интересы бизнеса Казахстана и США. Одна из перекачивающих станций КТК, "Кропоткинская", была атакована, и этот ущерб быстро не восстановить», — отметил господин Лавров в интервью Первому каналу.

ВСУ дважды ударили по нефтеперекачивающим станциям на Кубани — 17 февраля и 24 марта. Атаки были совершены с помощью беспилотников. После февральского удара объем предполагаемой транспортировки с НПС «Кропоткинская», принадлежащей КТК, был снижен, а уничтожение НПС «Кавказская», через которую осуществляется перевалка нефти из железнодорожных цистерн в систему КТК, делает поставки невозможными, заявили в компании.

Наталья Решетняк