Два жителя Башкирии задержаны за попытку сдать экзамен в ГИБДД с наушниками

Белебеевский межрайонный следственный отдел предъявил двум жителям Чекмагушевского района обвинение в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По версии следствия, в мае 2024 года обвиняемые пытались сдать теоретический экзамен в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД отдела МВД по Белебеевскому району, используя запрещенные устройства: приобретенные комплекты для удаленного видеонаблюдения, радиомикрофоны, замаскированные под телефонную гарнитуру, и микронаушники, спрятанные в одежде. Устройства относятся к специальным техническим средствам для негласного получения информации, оборот которых запрещен.

Участники приемной экзаменационной комиссии и оперативниками ФСБ пресекли их действия.

Фигуранты уголовного дела признали вину, следователи продолжают сбор доказательств по делу.

Майя Иванова