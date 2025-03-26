Никита Кучеров установил новый рекорд по числу сезонов с 100 очками в НХЛ среди россиян

Российский нападающий клуба «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров пятый раз за карьеру преодолел отметку в 100 набранных очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). По этому показателю он опередил форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который набирал 100 и более очков 4 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters, Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Фото: Kim Klement Neitzel / Imagn Images / Reuters, Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

В матче против «Питтсбург Пингвинз» Кучеров забил гол и отметился двумя результативными передачами. Таким образом, в его активе 101 очко (31 гол + 70 передач) в 67 матчах. Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 6:1.

Ранее Кучеров набирал 100 и более очков в сезонах-2017/2018 (100), 2018/2019 (128), 2022/2023 (113) и 2023/2024 (144).

В составе «Тампы» Кучеров стал двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Также российский форвард дважды становился лучшим бомбардиром НХЛ (2018/2019, 2023/2024) и был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата (2018/2019).

Таисия Орлова