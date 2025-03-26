Правительство утвердило концепцию программы «Башкирский домик»
Правительство Башкирии утвердило концепцию развития малоэтажного жилищного строительства на 2024–2030 годы. Проект под названием «Башкирский домик» направлен на стимулирование развития малоэтажного жилищного строительства из материалов, добываемых и производимых в том числе на территории республики, формирование методологии строительства новых микрорайонов массовой малоэтажной застройки и другие.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Необходимость разработки концепции обусловлена началом нового этапа в развитии малоэтажного строительства, характеризующимся переходом от точечной городской к новым микрорайонам массовой малоэтажной застройки, а также реализацией проектов комплексной застройки в малых городах и селах, отмечается в документе. Условиями ее реализации станут достаточный спрос населения и необходимость финансовой помощи гражданам в виде снижения стоимости реализации жилья — для этого предлагается из бюджетов всех уровней и частных инвестиций оплачивать инфраструктурную подготовку территорий.
Концепция решит проблему высокой стоимости технологического присоединения индивидуальных домов к инженерным сетям, а также проблему отсутствия земельных участков в объеме, необходимом для достижения целевых показателей по вводу жилья.
Как отмечается в документе со ссылкой на Башстат, в 2024 году в регионе введено в эксплуатацию 3,3 млн кв. м жилья, что на 1% больше, чем в 2023 году. 69,7% построенной площади — возведенное гражданами за свой счет и с привлечением кредитов жилье. По сравнению с 2023 годом рост индивидуального жилого строительства составил 13,4%.
В 2030 году прогнозная численность постоянного населения Башкирии превысит 4 млн человек, более 2,6 млн из которых будут жить в городах. Планируется (по сравнению с 2023 годом) увеличить жилой фонд на 20,66 млн кв. м, а обеспеченность жилплощадью на одного человека — на 5,1 кв. м.
Концепция реализуется в два этапа, первый из которых — с 2024-го по 2025 год, второй — в 2026–2030 годы. Финансирование мероприятий первого этапа планируется за счет средств частных инвесторов и покупателей, инвестиционных программ и проектного финансирования. Общий объем финансирования инвесторами превысит 1,8 млрд руб.
Объем и источники финансирования второго этапа программы будут ежегодно определяться на основании сметных расчетов и финансовых моделей, в том числе — за счет республиканской адресной инвестиционной программы, говорится в документе.