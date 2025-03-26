В Ярославской области замедлилась годовая инфляция

В Ярославской области в феврале 2025 года годовая инфляция составила 10,51% после 10,67% месяцем ранее. Это выше, чем в ЦФО (9,92%) и в целом по России (10,06%). Об этом сообщили в ярославском отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославское отделение Банка России Фото: Ярославское отделение Банка России

В отделении объяснили, что причина замедления инфляции в снижении спроса на некоторые непродовольственные товары. Годовой темп прироста цен на них снизился до 5,37% после 5,87%. Из-за теплой зимы у покупателей снизился спрос на зимние вещи, поэтому цены на одежду росли медленнее в годовом исчислении.

Рост цен на продовольственные товары в феврале не изменился и составили 12,04% в годовом исчислении. Здесь немаловажную роль сыграло произошедшее в январе-феврале укрепление рубля, которое замедлило рост цен на импортные овощи.

Годовой темп прироста цен на услуги тоже почти не изменился и составил 13,51%. Укрепление рубля привело к снижению стоимости поездки в Турцию. Однако увеличилась стоимость экскурсий в регионе на фоне роста внутреннего туризма.

Алла Чижова