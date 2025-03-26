«Это увеличит поступления в бюджет»

Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагается увеличить НДФЛ для иностранных граждан, работающих по патенту, до 30%. Руководитель бухгалтерской фирмы «Кубань Партнер», член Общественного совета при УФНС по Краснодарскому краю Вера Сиренко объяснила, как принятие документа может отразиться на экономике.



Вера Сиренко

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«На сегодняшний день для иностранцев, работающих в России, действует две ставки НДФЛ — 13-22% или 30%. Если иностранец находится на территории РФ менее 183 дней в течение 12 месяцев — он нерезидент. Находится в РФ более 183 дней — налоговый резидент. Нерезидент платит 30% НДФЛ, резидент — 13-22% в зависимости от дохода.

Но в этом правиле есть исключения. С зарплаты иностранцев, работающих по патенту, высококвалифицированных специалистов, беженцев и иностранцев, получивших временное убежище, удерживается НДФЛ по ставке 13-22% с первого дня работы. Иностранцы из ЕАЭС тоже платят НДФЛ 13-22% с первого дня нахождения в РФ. Однако если по итогам года окажется, что они находились в РФ менее 183 дней — им пересчитают налог по ставке 30% с начала года.

А вот те иностранные специалисты, которые работают по патенту — платят 13-22% всегда, независимо от налогового резиденства. И им ничего не пересчитают, независимо от того, сколько дней они находились в России.

Напомню, что на основании патентов работают иностранцы, прибывшие в Россию в безвизовом порядке. Для действия патента иностранные граждане уплачивают авансом НДФЛ. Он фиксированный и устанавливается с учетом региональных коэффициентов. В среднем по России такой платеж составляет 10 тыс. руб. в месяц. Независимо от этого, работодатель удерживает с зарплаты иностранца НДФЛ 13-22%. При этом удержания по НДФЛ можно уменьшить на “патентный” НДФЛ, который заплатил иностранец, при наличии определенного пакета документов.

Изменения в Налоговый кодекс РФ, внесенные на рассмотрение в Госдуму, касаются исключения из статьи с пониженными ставками категории иностранных работников, работающих на основании патента.

Госдума уже выразила мнение, что предлагаемое изменение нарушает принципы Налогового кодекса и основы международных договоров, в том числе и соглашение об ЕАЭС. Однако иностранные работники из ЕАЭС работают не на основании патентов, и данные изменения не затрагивают их права. Поэтому вероятность того, что законопроект примут, весьма высока. Повышение НДФЛ для такой категории иностранных работников однозначно увеличит поступления в бюджет.

Изменения коснутся и работодателей, которые принимают иностранных работников по патенту. С финансовой точки зрения вероятно повышение стоимости их продукции. Если НДФЛ для иностранцев, работающих по патенту, увеличат в два раза, то работодатели будут вынуждены повысить им зарплату, что однозначно отразится на себестоимости».