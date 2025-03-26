Миндортранс Челябинской области направит на ремонт дорог 1,7 млрд рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области объявило аукционы на капитальный ремонт пяти участков автодорог региона. Общая начальная цена всех контрактов составила более 1,7 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Самые дорогостоящие работы предстоят на участке автодороги Бродокалмак – Алабуга в Красноармейском районе протяженностью 9,6 км. Стоимость ремонта оценили в 444,8 млн руб. Завершить его необходимо до 25 октября 2026 года.

Второй контракт на сумму 422,5 млн руб. заключат для ремонта участка 16-24 км Муслюмово – автодорога Миасское – Шадринск. Работы нужно выполнить до 25 ноября 2027-го.

В третьем аукционе ищут подрядчика для ремонта автодороги Наваринка – железнодорожная станция Гумбейка Агаповского района. Начальная стоимость работ — 300,8 млн руб. Ремонт участка протяженностью 4,6 км нужно выполнить до 25 ноября 2026 года.

Ремонт также запланирован на участке протяженностью 8,9 км автодороги Селезян — Аткуль — деревня Устьянцево в Еткульском районе. Работы стоимостью 298,2 млн руб. нужно выполнить до 25 ноября 2026 года.

Еще один капитальный ремонт проведут на автодороге Увельский – Песчаное в Увельском муниципальном районе. Протяженность участка — 5,3 км. Начальная цена контракта составила 287,7 млн руб. Окончание работ намечено на 25 октября 2026-го.

Согласно техзаданиям аукционов, подрядчикам нужно обновить асфальт, тротуары и бортовые камни, в некоторых случаях необходимо установить автобусные остановки, знаки, ограждения и нанести разметку.