Режим повышенной готовности ввели на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде

Мэрия постановлением от 26 марта ввела режим повышенной готовности на набережной Федоровского, рядом с территорией, неофициально называемой «Парк 800-летия Нижнего Новгород». Согласно документу, сам режим введен задним числом, с 27 февраля.

Речь идет о территории напротив дома №8 и на участке от дома №13/2 к улице Ильинской. Основанием стало решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

Администрации Нижегородского района поручено выступить муниципальным заказчиком аварийно-восстановительного ремонта объекта озеленения на набережной Федоровского.

Галина Шамберина