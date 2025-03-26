Нижегородца арестовали по делу о теракте за поджог станции мобильного оператора

Жителя Нижнего Новгорода арестовали за поджог климатического шкафа с оборудованием на базовой станции мобильного оператора на улице Затон им. 25 лет Октября в Ленинском районе. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным полиции, совершить преступление против общественной безопасности 27-летнему нижегородцу предложил неизвестный в одном из мессенджеров, пообещав денежное вознаграждение. Фигурант согласился, купил на АЗС канистру с бензином и 10 марта поджег станцию провайдера.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Поджигателю могут назначить наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Елена Ковалева