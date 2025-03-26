Суд назначил 19 лет колонии жителю Алтая за изготовление 600 кг наркотиков

Алтайский краевой суд приговорил к 19 годам строгого режима местного жителя Дмитрия Манакова, занимавшегося, по материалам дела, изготовлением синтетических наркотиков. Об этом сегодня рассказали в региональной прокуратуре. Двое сообщников осужденного еще находятся под следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации объединенной пресс-службы судов Алтайского края, летом 2023 года Дмитрий Манаков с двумя единомышленниками организовали нарколабораторию в частном доме, расположенном в селе Сорочий Лог. Там они произвели более 600 кг синтетических наркотиков, из которых около 35 кг поместили в тайники-«закладки» для последующего сбыта.

В августе 2023 года нарколабораторию выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, ее организаторов задержали. Дмитрий Манаков признал свою вину в инкриминируемых деяниях и активно сотрудничал со следствием, говорится в сообщении пресс-службы.

Илья Николаев