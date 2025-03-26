Кабмин Удмуртии распределил 494 млн из бюджета на отдых молодежи и ее занятость

Правительство Удмуртии утвердило распределение 494,7 млн руб. из республиканского бюджета по министерствам на обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в 2025 году, следует из распоряжения регионального кабмина от 24 марта. Документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, больше всего средств получит региональное минобразования — 255,7 млн руб. Еще 91,1 млн руб. направят минздраву, 82,8 млн — минсоцполитики, 55,7 млн — министерству молодежной политики. Оставшиеся 5,6 и 3,6 млн распределят на минкультуры и минспорта соответственно.