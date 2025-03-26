После пожара на складе отходов в Красноярске зафиксировано превышение ПДК

В Красноярске после пожара в здании для складирования мусора зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода и взвешенных частиц. Об этом в своем Telegram-канале сообщила первый замминистра экологии региона Юлия Гуменюк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным МЧС, сообщение о возгорании на ул. Энергетиков поступило в 10:40 по местному времени. Горят отходы резины и пластика на площади 1 тыс. кв. м.

На месте работают 41 спасателей и 13 единиц техники. Для разведки очага пожара планируется применить беспилотники.

Александра Стрелкова