«Росгеология» открыла шесть месторождений твердых полезных ископаемых

«Росгеология» сообщила, что с 2022 по 2024 год открыла шесть месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). В прошлом году компания завершила выполнение геологоразведочных работ на ТПИ по 13 объектам в рамках федерального проекта «Геология: возрождение легенды».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу компании, были открыты месторождения ТПИ в Башкортостане, Забайкальском и Приморском краях, Мурманской и Свердловской областях. По итогам 2024 года на госбаланс поставили запасы полезных ископаемых по категориям C1 (разведанные) и С2 (оцененные). По золоту запасы составили 36,8 т, серебру — 1,265 тыс. т, меди — 191,6 тыс. т, цинку — 501 тыс. т, свинцу — 122,8 тыс. т, железной руде — 92,1 млн т, бентониту — 2,7 млн т.

Предприятия «Росгеологии» также выявили шесть новых инвестиционно привлекательных рудных объектов в Карелии, Северной Осетии, Якутии, Алтайском крае, Иркутской и Магаданской областях. Глава «Росгеологии» Сергей Радьков заявил, что компания во взаимодействии с Роснедрами занимается поиском стратегических полезных ископаемых по всей России с использованием бюджетных инвестиций.

В прошлом году из-за сокращения госзаказа на геологоразведку и введения блокирующих санкций США «Росгеология» опасалась ухудшения финансового положения. В мае, как выяснил «Ъ», госкомпания попросила правительство о новых мерах господдержки, включая субсидии, докапитализацию на 25 млрд руб. и статус единственного исполнителя госзаказа на геологическое изучение.

Подробности — в материале «Ъ» «"Росгеология" разведывает господдержку».