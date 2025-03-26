Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает об атлетах, которые сделали невозможное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andy Clark / Reuters Фото: Andy Clark / Reuters

Возраст спортсмена — тонкая субстанция. В каких-то видах и 30 лет — уже солидные годы, а где-то и в 50 еще можно устанавливать рекорды, например, в гольфе или стрельбе. Но есть на нашей планете люди, которые сделали невозможное — остались в спорте в таком возрасте, до которого доживают далеко не все среднестатистические жители планеты Земля. В июне этого года стукнет 89 лет самой возрастной представительнице бодибилдинга Эрнестине Шепард. Американка до сих пор выступает на турнирах и еще в 2010-м была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как главный ветеран среди дам, профессионально занимающихся культуризмом.

Но 89-летнюю Шепард вполне можно назвать юной по сравнению с индийским марафонцем Фауджи Сингхом. Он родился в 1911 году. Да-да, я не ошибся и не оговорился. 1 апреля текущего года дедушке стукнет 114. Сейчас он марафоны уже не бегает, но в последний раз Сингх принимал участие в забеге в Мумбае в январе 2016-го. Тогда ему было почти 105. А в возрасте 100 лет он, конечно же, попал в Книгу рекордов Гиннесса как первый человек, полностью пробежавший марафонскую дистанцию в этом возрасте. 42 км 195 м Сингх тогда преодолел за 8 часов 25 минут и 16 секунд.

Рекорды в возрасте выше 100 лет устанавливал не только индийский бегун. Например, японец Хидекичи Миядзаки бегал 100-метровку за 42 секунды в 105 лет, или француз Робер Маршан в этом же возрасте проехал за час на велосипеде 22,5 км. Все это кажется невероятным, но сами атлеты-долгожители всегда уверяли, что для достижения подобных целей нужно регулярно заниматься спортом и не терять позитивного настроя, так что можно попробовать.

Владимир Осипов