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Сочинцы завоевали семь медалей на первенстве России по боевым дисциплинам

Воспитанники патриотических клубов Сочи завоевали семь медалей на первенстве России по универсальному бою в дисциплине «средства защиты» и первенстве по абсолютно реальному бою. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В соревнованиях участвовали более 550 спортсменов из 37 регионов страны. Краснодарский край представляли воспитанники сочинских патриотических клубов «Десантник», «Ястреб» и «Гвардия».

На первенстве по универсальному бою серебряную медаль завоевал Владимир Виноградов, бронзовые награды в различных весовых категориях получили Владислав Зуров, Владимир Гагулов и Эрик Калайджян. В соревнованиях по абсолютно реальному бою Владимир Виноградов занял первое место, Руслан Нанян — второе, а Владислав Зуров — третье.

«В нынешних геополитических реалиях военно-патриотической работе с молодежью уделяем особое внимание. В Сочи организованы и успешно функционируют восемь военно-патриотических и военно-спортивных клубов с направлением по универсальному и абсолютно реальному бою: "Гвардия", "Десантник", "Ястреб", "Крылья", "Витязь", "Молот", "Мишка-комбат". В них рукопашным боем занимаются более 500 человек, многие из которых регулярно выступают и становятся победителями и призерами соревнований разного уровня»,— отметил начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

В 2024 году Владимир Виноградов и Владимир Гагулов стали медалистами чемпионата и первенства мира по универсальному бою и абсолютно реальному бою в Узбекистане.

Мария Удовик

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