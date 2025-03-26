Нижегородцам насчитали 195 млн рублей доплат в «Теплоэнерго» по итогам 2024 года

АО «Теплоэнерго» произвело ежегодную корректировку начислений по итогам 2024 года. Как рассказали в компании, в результате жителям 1856 домов придется совокупно доплатить 195,2 млн руб., а жильцам еще 1072 домов наоборот вернут в общей сложности 113,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего годовая корректировка затронет 2928 домов или 51% от общего количества, обслуживаемого этой организацией. Изменения потребители увидят в квитанциях за март.

В «Теплоэнерго» напомнили, что корректировка касается домов, имеющих общедомовые приборы учета. У остальных плату рассчитывают по нормативу и, соответственно, не корректируют.

Оплата услуги «отопление» производится ежемесячно равными долями. Ее рассчитывают как 1/12 от объема потребления дома за предыдущий год по фактическим показаниям общедомового прибора учета. По окончании года стоимость фактически потребленного тепла и суммы ежемесячных начислений сверяют и в случае необходимости корректируют.

Причинами снижения платы называют ввод в эксплуатацию прибора учета в 2024 году, а также наладку и автоматическое регулирование внутридомовых систем. Причинами доборов — «погодные факторы, продолжительность отопительного периода и неисправность прибора учета».

В теплоснабжающей компании напомнили также, что в 2024 году отопительный период возобновляли в мае на 12 дней. В свою очередь теплая зима текущего года получит финансовое отражение на в квитанциях только в первом квартале 2026 года.

Галина Шамберина