В Ростовской области дефицит медперсонала составляет почти 4 тысячи человек

В Ростовской области ощущается значительный дефицит медицинского персонала. По данным Минздрава региона, нехватка врачей в амбулаторно-поликлинической службе и скорой помощи составляет более 1300 человек, а средних медицинских работников — свыше 2500, сообщает РБК.

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Особенно остро требуются специалисты в области анестезиологии-реаниматологии и патологоанатомии.

В список востребованных врачей также входят кардиологи, неврологи, оториноларингологи, рентгенологи и травматологи-ортопеды. В государственных медицинских организациях области работают 14 343 врача (по сравнению с 14 118 в 2023 году) и 34 420 средних медицинских работников (в отличие от 33 860 в прошлом году).

Для решения проблемы региональное министерство здравоохранения сформировало заявку на целевое обучение по программам специалитета, предусмотрев 520 мест на 2025-2026 учебный год. В 2024 году было выделено 514 целевых мест.

Тат Гаспарян