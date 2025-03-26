На Ставрополье на охрану окружающей среды выделят 1,3 млрд рублей

В Ставропольском крае на реализацию программы «Охрана окружающей среды» в 2025 году планируется выделить 1,3 млрд руб. Эти средства будут направлены на противопаводковые и лесоохранные мероприятия, а также на сохранение ООПТ, сообщил министр природных ресурсов региона Олег Безменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxfuel.com Фото: pxfuel.com

«Ставропольский край входит в пятерку регионов России с самым высоким уровнем паводкоопасности. Однако вероятность паводков в 2025 году низкая из-за незначительного запаса снега в горах Северного Кавказа. Опасные ситуации могут возникнуть только при обильных дождях»,— сообщил Олег Безменов.

Специалисты продолжают обследовать реки Калаус, Грачевка, Чла, Кубань, Кума, Подкумок и Терек. К марту 2025 года было обследовано более 120 км рек, где выявлено 18 опасных участков. В ближайшее время на реках Калаус, Грачевка и Кума за пределами населенных пунктов установят три гидропоста для мониторинга уровня воды.

В регионе функционируют 38 гидропостов, а также 496 бесхозяйных гидротехнических сооружений. Все они внесены в государственный реестр, и некоторые из них могут быть списаны по причине несоответствия функциональным требованиям. В ближайшее время планируется списать 17 таких объектов.

Николай Аксенов