Депутаты поддержали запрет заделывать ямы брусчаткой в Нижегородском районе

Гордума Нижнего Новгорода 26 марта по предложению мэрии внесла изменения в правила благоустройства, запрещающие заделывать дорожные ямы после земляных работ брусчаткой на территории Нижегородского района. Сейчас правила допускают такой ремонт асфальтового покрытия в зимний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Изменения мотивированы тем, что это портит туристическую привлекательность центра города, напомнил директор департамента дорожного хозяйства Андрей Житников.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее на думской комиссии по городскому хозяйству депутаты попросили мэрию в ближайшее время проработать вопрос и по другим туристическим местам, не только в Нижегородском районе. В администрации пообещали, что просчитают вопрос, и если сумма будет незначительной, то их тоже в дальнейшем включат.

Галина Шамберина