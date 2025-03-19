Заделывать ямы брусчаткой запретят в Нижегородском районе

Администрация Нижнего Новгорода намерена запретить заделывать дорожные ямы после земляных работ в зимний период брусчаткой в Нижегородском районе. Это портит туристическую привлекательность центра города, рассказал директор департамента дорожного хозяйства Андрей Житников на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству 19 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мэрия внесла в гордуму проект соответствующих изменений в правила благоустройства. Сейчас они допускают во время зимних работ заделывать дыры в асфальте брусчаткой. Администрация предлагает прописать, что так можно делать во всех районах, кроме Нижегородского.

Председатель думской комиссии Карим Ибрагимов спросил, исключат ли ремонт брусчаткой в остальных районах города? Андрей Житников ответил, что это в дальнейшем тоже планируется.

Депутаты Мария Кузнецова и Руслан Станчев обратили внимание, что туристические места есть не только в Нижегородском районе. Они привели в пример ГАЗ в Автозаводском районе, а также Стрелку и ярмарку в Канавинском районе.

Депутат Николай Чернышов спросил, где будут брать асфальт в зимний период, отметив, что в это время асфальтовые заводы как правило не работают. Директор департамента ответил, что у них есть коммерческое предложение от организации, готовой работать в зимний период. Но пока просчитывали объемы работ только для Нижегородского района.

Мария Кузнецова спросила есть ли понимание, в какой перспективе исключат каждый район города. Представитель мэрии ответил ей, что для этого требуется просчитать объемы работ.

Депутаты одобрили проект решения, но попросили мэрию в ближайшее время проработать вопрос и по другим туристическим местам. В администрации пообещали, что просчитают вопрос, и если сумма будет незначительной, то их тоже включат.

Ирина Швецова