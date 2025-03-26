В Крыму на поддержку бизнеса в 2025 году направят около 154 млн рублей

В Крыму на поддержку бизнеса в 2025 году в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» выделено 153,92 млн руб., включая 77,82 млн руб. из средств федерального бюджета и 76,10 млн руб. из бюджета республики. В сравнении с 2024 годом объем поддержки вырос на 17,2%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве экономического развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве добавили, что с целью развития социального предпринимательства в 2024 году министерство предоставило 5 грантов в форме субсидии на общую сумму 2,47 млн руб., в 2023 году — 29 грантов на общую сумму 14,3 млн руб. Сформирован реестр социальных предприятий, в который включен 201 субъект.

«В Республике Крым создана доступная и удобная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Она ориентирована на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В республике создано 5 институтов поддержки: центр “Мой бизнес” (НО “Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства”), Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, АО “Крымский гарантийный фонд”, АО “Региональная лизинговая компания Республик Крым”, АНО “Южный региональный центр поддержки экспорта”,— рассказали в министерстве экономического развития республики.

В ведомстве также отметили, что крымские предприятия представили свою продукцию на международных выставках в Саудовской Аравии, Минске и Москве. В итоге заключены контракты на поставки пищевых продуктов в Казахстан, одежды в Беларусь, зерновых в ОАЭ и Иран.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Крыму количество предпринимателей за два года выросло на 50% — до 258,8 тыс. в 2025 году. В республике в 2024 году вели деятельность 161,5 тыс. самозанятых, что на 27,6% больше, чем годом ранее.

Маргарита Синкевич