Центр общественной безопасности Уфы закажет восемь автомобилей за 12 млн рублей

МКУ «Центр общественной безопасности» Уфы (ЦОБ) на аукционе 4 апреля выберет поставщика восьми легковых автомобилей, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 12,1 млн руб., он будет оплачен из городского бюджета.

Автомобили необходимо доставить в офис ЦОБ на улице Мира, 12 в течение десяти рабочих дней с даты заключения контракта. В автомобиле должно быть пять посадочных мест. Они должны быть выпущены не ранее 2024 года. Поставщик должен дать гарантию не менее трех лет или 100 тыс. км пробега.

Центр общественной безопасности был создан в Уфе в декабре 2012 года. Среди задач учреждения — оказание содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка, профилактика правонарушений в жилом секторе, предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, мониторинг соблюдения правил благоустройства и обеспечение бесперебойной эксплуатации подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Майя Иванова