Выгодная инвестиция в будущее
Специальное предложение на дома премиум- и комфорт-класса подготовил девелопер «ВКБ-Новостройки» этой весной. У вас есть возможность приобрести недвижимость в Краснодаре, Анапе или Ростове-на-Дону с дисконтом до 10%.
г. Анапа ЖК «Горгиппия» Литер 2. Дом премиального уровня на берегу Черного моря
Литер 2 — монолитно-кирпичный дом, расположенный на первой линии Черноморского парка в 15 минутах от моря. Уникальная архитектура, закрытая территория, витражные лоджии и балконы, шикарный вид на море. Во 2-м Литере продумана каждая деталь, сделан акцент на комфортное проживание и благоустроенную территорию. Дом сдан, ключи — в день сделки.
- Вы можете получить скидку на квартиру в этом доме до 7%. Выгода до 1 млн рублей.
г. Краснодар ЖК «Парк у дома». Дома комфорт-класса на первой линии парка «Краснодар»
Стильная архитектура, дизайнерское озеленение, витражное остекление балконов, многоуровневый паркинг, торговые галереи на первых этажах.
- На сданные дома в этом ЖК действуют скидки до 10%. Выгода до 1,7 млн рублей.
г. Ростов-на-Дону ЖК «Суворовский» Литер 1 — монолитно-кирпичный дом с отделкой под ключ
Сданный дом класса комфорт с готовым ремонтом в жилом районе Суворовский.
Собственный парк 16,5 га, три озера с красивой набережной, прогулочная аллея со взрослыми деревьями. В шаговой доступности новые детские сады и школы, рестораны, торговые центры, поликлиника.
- Вы можете получить скидку на квартиру до 7%. Выгода до 690 000 рублей.
Подробнее о предложении можно узнать по телефону 8 800 333 7 111 или на сайте.
ЖК «Парк у дома», Литеры 8.2, 8.3. Дома сданы. Разрешение на ввод № 23-43-317-2023 от 29.08.23.
ЖК «Суворовский», Литер 1. Дом сдан. Разрешение на ввод № 61-44-929609-2023 от 29.12.2023 г.
ООО «ВКБ-НОВОСТРОЙКИ» ИНН: 2310054377
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