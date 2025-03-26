В Сочи пройдет чемпионат России по регби-7

В Сочи 29–30 марта на стадионе «Юг Спорт» пройдет чемпионат России по регби-7 среди мужских команд. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Краснодарского края в своем Telegram-канале.

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В турнире примут участие 12 команд, разделенных на три группы. В группе A выступят «Стрела-Ак Барс», «ВВА-Подмосковье», «Балтийский Шторм» и «Красный Яр». Группа B представлена командами «Локомотив», «Енисей-СТМ», «Липецк» и «Ростов». Группа C включает «Динамо», «Застава-7», ССКК «Богатыри» и «Таганий Рог».

Первый день соревнований 29 марта будет посвящен групповым матчам с 10:00 до 16:40. На следующий день, 30 марта, состоятся четвертьфиналы, полуфиналы и финальные игры за различные места.

Турнир завершится финальным матчем в 16:30, который определит победителя чемпионата России по регби-7.

Мария Удовик