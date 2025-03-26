Суд отказал экс-владельцам «Арианта» в переоценке квартиры в Челябинске

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требований Елены Кретовой, дочери экс-владельца «Арианта» Александра Аристова, и ее супруга Александра Кретова к судебным приставам. Истцы просили признать квартиру на проспекте Ленина единственным жильем, отменить постановление об оценке объекта недвижимости и заново провести экспертизу. Решение суда в полном объеме опубликовано в картотеке арбитражных дел 25 марта.

Ответчиками выступали судебный пристав-исполнитель Алла Кириллова и ФССП России. Согласно документам суда, стоимость квартиры на проспекте Ленина, 42 площадью 173,5 кв. м была оценена в 21,5 млн руб. Недвижимость была арестована в рамках взыскания 46 млрд руб. неосновательного обогащения с бывших владельцев холдинга «Ариант», среди которых числятся Елена и Александр Кретовы. Суд посчитал, что оценка имущества и отчет, которые выполнила аудиторская компания «Бизнес-Новация», достоверны, и не содержат ошибок. Кроме того, истцы не предъявили доказательства неправомерности постановлений судебного пристава.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в январе 2025 года Елена Кретова также подала иск в Арбитражный суд Москвы к судебному приставу-исполнителю Алле Кирилловой и ГМУ ФССП России. В заявлении она требовала признать незаконной продажу на торгах квартиры в курортной зоне Чебаркуля, в доме на берегу озера Большой Кисегач, а также заново провести оценку недвижимости. В настоящий момент производство по делу приостановлено.

Ряд компаний холдинга «Ариант» стали собственностью государства в апреле 2024 года. Тогда Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ о взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) Юрия Антипова и Александра Аристова. В счет этой суммы истец потребовал изъять 100% долей компаний, которые входили в связанный с ЧЭМК холдинг «Ариант» — ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма “Южная”» (Краснодарский край), ООО «Агрофирма “Ариант”» и ООО «Центр пищевой индустрии — “Ариант”» (Челябинск). Надзорное ведомство доказало, что ответчики разработали схему совместного обогащения.